Служба безпеки України (СБУ) викрила і затримала секретарка одного з відділів Херсонського суду, яка під час тимчасового окупації міста працювала на росіян.

Жінка вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, повідомляє СБУ.

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Співробітниця суду у Херсоні співпрацювала з росіянами - що відомо

На початку повномасштабної війни 39-річна жінка працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.

Під час тимчасового захоплення обласного центру вона підтримала росіян, які згодом призначили її до окупаціної адміністрації РФ.

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Там колаборантка стала «інспекторкою» управління виконання покарань в області, де їй присвоїли «лейтенанта внутрішньої служби РФ».

Вона вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, яку росіяни облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.

Більше по темі Україна завдала найбільшого удару по військових аеродромах РФ за всю війну Джерело Kyiv Post у СБУ повідомило про атаку на військові летовища Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебськ.

Після звільнення міста зловмисниця спочатку «залягла на дно» і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду.

Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови жінка навмисно приховала факт своєї співпраці з РФ.

СБУ викрила це, задокументувала злочинні дії колаборантки і затримала її на робочому місці.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Фігурантку вже відсторонили від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Один із командувачів військ Росгвардії причетний до репресій на окупованій Херсонщині

СБУ заочно оголосила про підозругенерал- генерал-лейтенанту Володимиру Спиридонову, який причетний до масових репресій проти цивільних під час тимчасової окупації частини території Херсонської області.

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Він брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.

Для цього посадовець залучив чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де тоді був заступником командувача.