Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю безпілотних літальних апаратів для Сил оборони. За даними слідства, цю схему організував директор приватної компанії з Київської області, яка спеціалізується на виробництві дронів.

Як повідомляє СБУ, на початку року підприємець виграв тендер на постачання 1 тисячі FPV-дронів для ЗСУ, який проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, директор компанії вкрав майже третину.

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Реалізації схеми - подробиці

Щоб реалізувати схему, підрядники встановлювали на дрони низькоякісне навігаційне обладнання, таке як відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали технічним вимогам. Це дозволило штучно знизити вартість виробництва дронів і привласнити отриману різницю.

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«Накрутка» на кожному дроні становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від типу апарата.

Що загрожує зловмиснику

Після аудиту та спеціальної експертизи правоохоронці підтвердили факт злочинної діяльності підприємця.

На основі зібраних доказів йому оголошено підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України, якою передбачено до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.

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