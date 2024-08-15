Мохамед Ельмаулуд Рамадан, речник повстанського альянсу туарегів у Малі, який взяв на себе відповідальність за липневі зіткнення з російськими найманцями Вагнера та урядовими силами Малі, заперечили інформацію про те, що вони отримували допомогу від України чи інших іноземних держав.

У період з 25 по 27 липня у прикордонному місті Тінзауатен на півночі Малі, поблизу кордону з Алжиром, відбулися збройні зіткнення між повстанцями туарегів і малійськими урядовими силами, які мали підсилення - російських найманців з ПВК “Вагнера”.

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«Ми можемо чітко сказати, що ми не отримували сторонньої допомоги під час боїв під Тінзауатеном», - сказав Рамадан Reuters у середу, додавши, що він не отримував жодної підтримки з боку Києва, ані фінансової, ані іншої.

Рамадан представляє Стратегічну структуру захисту народу Азаваду (CSP-DPA), альянсу переважно туарегських сепаратистів, який закликає до незалежності орієнтованої на туарегів держави Азавад.

Нещодавно Kyiv Post докладно розповідав про сутички та сили, між якими триває протистояння.

Після зіткнень Головне управління оборонної розвідки України (ГУР) натякнуло, що Київ надав туарегам «необхідну інформацію», яка «забезпечила успішну військову операцію проти російських військових злочинців».

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Нинішня влада Малі, хунта, яка кілька років тому захопила владу в країні шляхом перевороту, розірвала дипломатичні відносини з Україною на початку серпня. Це рішення МЗС України назвало “недалекоглядним і поспішним.”

Нігер, ще одна західноафриканська держава, якою керує проросійська військова хунта, також розірвав дипломатичні відносини з Україною після рішення Малі.

Протистояння між туарегами та перехідним урядом Малі - що відомо

Наприкінці липня відбулися збройні зіткнення між повстанцями-туарегами і малійськими урядовими силами, яких підтримують російські найманці з ПВК “Вагнера”, у прикордонному місті Тінзауатен на півночі Малі, поблизу алжирського кордону.

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Після зіткнень між туарегами та російськими найманцями Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) натякнуло, що Київ надав туарегам «необхідну інформацію», яка «забезпечила успішну військову операцію проти російських військових злочинців». Втім, офіційно Україна не підтверджує свою активність у Малі.

У понеділок 29 липня Kyiv Post отримав ексклюзивне фото від джерел у секторі оборони та безпеки України, на якій повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як завдали серйозної поразки російським найманцям групи “Вагнера” в Малі.