Бєлгородська область Росії, що межує з Курською, на територію якої наступають ЗСУ, відтепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня, пише російське The Moscow Times посилаючись на інформацію місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

Режим НС федерального рівня у Бєлгородській області - що відомо

Гладков заявив, що рішення було ухвалене під час засідання урядової комісії під керівництвом голови МНС РФ Олександра Куренкова, який назвав обстановку в регіоні складною та напруженою.

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«У суб’єкті (Федерації – ред.) організована робота з надання всебічної допомоги постраждалому населенню, проте масштаби того, що відбувається, не дозволяють регіону самостійно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, що склалася», – цитує видання Куренкова.

Російський високопосадовець також закликав не допустити підвищення цін на продукти та товари першої необхідності у зв'язку із запровадженням режиму НС федерального рівня. Куренков попросив тримати під контролем питання життєзабезпечення постраждалого населення регіону.

Більше по темі Зеленський провів Ставку. Пріоритети − обмін полоненими та бої на Курщині На Курщині вже створили військову комендатуру для забезпечення правопорядку й потреб населення.

Раніше, за інформацією Укрінформ, в Бєлгородській області Росії оголосили режим НС регіонального рівня з подальшим зверненням до урядової комісії з проханням оголосити НС федерального рівня.

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Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

Наступ ЗСУ на регіон розпочався 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області, а згодом заявив, що під контролем України перебувають щонайменше 74 населені пункти регіону.

Напередодні, під час наради щодо операції ЗСУ президент України Володимир Зеленський обговорив з високопосадовцями створення українських військових комендатур на території Курської області за необхідності.