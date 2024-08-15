Росіяни проводять зйомку постановочних роликів про ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми, написав у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Це традиційна методика російської пропаганди, вже застосована на Харківщині та на інших окупованих територіях.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Коваленка, для створення таких матеріалів залучаються різні структури, зокрема театральна студія «Крилья», яка фінансується Міністерством оборони РФ.

Advertisement

Центр протидії дезінформації РНБО регулярно виявляє ці фальшивки, і останнім часом роботи в осінтерів стало більше, додав Коваленко.

Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.  

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня
Більше по темі

Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня

У Бєлгородській області, яка межує з Курською, де наступають ЗСУ, влада РФ оголосила режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає сюди резерви та нібито активно знищує вояків ЗСУ.

Advertisement

Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україні дозволили використати надану Естонією військову допомогу без обмежень Європа
Україні дозволили використати надану Естонією військову допомогу без обмежень
Київ Пост
1г тому
Зеленський провів Ставку. Пріоритети − обмін полоненими та бої на Курщині Зеленський
Зеленський провів Ставку. Пріоритети − обмін полоненими та бої на Курщині
Київ Пост
2г тому
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня Росія
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня
Київ Пост
5г тому
Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії Росія
Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії
Київ Пост
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній Повстанці-туареги з Малі заперечують, що Україна їм допомагає
Далі » Мрія Путіна перетворилася на кошмар