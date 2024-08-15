Росіяни проводять зйомку постановочних роликів про ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми, написав у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Це традиційна методика російської пропаганди, вже застосована на Харківщині та на інших окупованих територіях.
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За словами Коваленка, для створення таких матеріалів залучаються різні структури, зокрема театральна студія «Крилья», яка фінансується Міністерством оборони РФ.
Центр протидії дезінформації РНБО регулярно виявляє ці фальшивки, і останнім часом роботи в осінтерів стало більше, додав Коваленко.
Бої в Курській області – що відомо
Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня
У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає сюди резерви та нібито активно знищує вояків ЗСУ.
Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.