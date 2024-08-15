Росіяни проводять зйомку постановочних роликів про ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми, написав у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Це традиційна методика російської пропаганди, вже застосована на Харківщині та на інших окупованих територіях.

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За словами Коваленка, для створення таких матеріалів залучаються різні структури, зокрема театральна студія «Крилья», яка фінансується Міністерством оборони РФ.

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Центр протидії дезінформації РНБО регулярно виявляє ці фальшивки, і останнім часом роботи в осінтерів стало більше, додав Коваленко.

Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Більше по темі Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня У Бєлгородській області, яка межує з Курською, де наступають ЗСУ, влада РФ оголосила режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає сюди резерви та нібито активно знищує вояків ЗСУ.

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Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.