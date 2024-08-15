Служба безпеки України повідомила про затримання на Донеччині псевдотаксиста, який об’їжджав місцевість і передавав росіянам дані про локації Сил оборони.

СБУ затримала таксиста, який шпигував за артилерією ЗСУ під Покровськом

Розвіддані потрібні були Росії для підготовки наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку.

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Мешканець Мирнограду випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Чоловік активно користувався російським Телеграм-ботом для збирання інформації про дислокацію ЗСУ на східному фронті. На цей інтернет-ресурс зловмисник відправляв розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

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Яке покарання загрожує псевдотаксисту на Донеччині

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Більше по темі У Херсоні СБУ затримала посадовицю суду, яка співпрацювала із росіянами Жителька Херсону стала лейтенантом внутрішньої служби РФ та вела облік ув’язнених під час окупації.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала посадовицю суду, яка співпрацювала з росіянами

Служба безпеки України викрила та затримала секретарку одного з відділів Херсонського суду, яка під час тимчасової окупації міста працювала на росіян.

39-річна жінка на початку повномасштабної війни працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.

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Вона підтримала росіян під час тимчасового захоплення обласного центру, а згодом її призначили до окупаціної адміністрації, де вона стала "інспекторкою" обласного управління виконання покарань.

Вона вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у тюрмі, яку Росія облаштувала на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.