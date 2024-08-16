Понад два роки окупована Росією найбільша в Європі та шоста у світі Запорізька атомна електростанція. Попри обстріли та воєнні злочини окупантів, знеструмлення та зупинки енергоблоків, спроби під'єднати станцію до російської енергомережі, намагання привласнити та підпорядкувати станцію "Росатому" український "Енергоатом" продовжує підтримувати роботу АЕС.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС?

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається напруженою, адже це важливий стратегічний об'єкт та елемент ядерного шантажу. Саме ЗАЕС Росія вдало використовує для залякування населення України, вбачаючи в ньому засіб тиску на українську владу. Місія МАГАТЕ, яка неодноразово приїздила на станцію, так і не змогла повністю оглянути її енергоблоки та впевнитися, що ЗАЕС нормально працює. Тож безпека реакторів залишається на совісті окупантів, які тим часом облаштовують всередині станції справжню військову базу.

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На цьому знімку, опублікованому російським агентством з атомної енергетики "Росатом" 7 лютого 2024 року, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідує підконтрольну Росії Запорізьку атомну електростанцію на півдні України. (Фото Handout / Держатом Росатом / AFP)

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ЗАЕС- найбільша атомна станція в Європі - була захоплена російськими військовими ще 4 березня 2022 року й з того часу перебуває під окупацією. Попри те, що це ядерний об'єкт із суворим режимом щодо безпеки, російські окупанти розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси.

Окрім цього, росіяни обстрілюють і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключенню енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ. Президент Росії Володимир Путін надавав доручення передати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Тож росіяни створили компанію для управління ЗАЕС. Не маючи можливості навіть завезти на станцію власних спеціалістів, а також забезпечити безпеку на станції, окупанти намагаються просто привласните все захоплене.

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"Поки Україна не відновить територіальну цілісність і не відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією — найбільшим атомним об’єктом у Європі — постійні панічні страхи та високий ризик ядерної аварії залишаються жахливою реальністю", — заявив очільник МЗС Естонії.

Запорізька атомна електростанція: хроніки окупації РФ

4 березня 2024 року виповнилося два роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС. У державній компанії "Енергоатом" зазначили, що українські експерти з атомної енергетики тривалий час продовжували виконувати свої обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об’єкта.

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За цей тривалий час Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення — і все через дії окупантів. В "Енергоатомі" стверджують, що кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту. На щастя, викидів радіації так і не сталося, хоча розташовані на території станції зброя та боєприпаси підвищують ризик аварій та підвищують вірогідність трагедії — спричинити ядерну катастрофу достатньо просто, достатньо банальної необережності.

На сьогодні дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Там майже не залишилося кваліфікованого персоналу з "Енергоатому", бракує стабільного зовнішнього електропостачання й бракує охолоджувальних вод через руйнування Каховського водосховища. За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, ситуація дуже нестабільна, а головні розрахункові показники критеріїв безпеки вищі за норму.

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ЗАЕС вже два роки є джерелом ядерної загрози для всього світу через бойові дії навколо станції, некваліфіковане управління об'єктом та те, що російські військові тримають там важку техніку, а периметр станції взагалі замінований.

Спеціаліст із питань ядерної енергетики проєкту Grenpeace "Зелене відновлення України" Шон Берні вважає, що ядерні об'єкти на території України були стратегічною ціллю Росії від початку повномасштабного наступу. Його детальний коментар представлений нижче.