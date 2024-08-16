Служба безпеки України (СБУ) затримала керівників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) та їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на схемі ухилення від мобілізації, повідомляє пресслужба СБУ.
Спільно з Офісом генерального прокурора, Міністерством оборони та Збройними силами України, СБУ ліквідувала схему ухилення від призову.
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Троє осіб, включаючи начальників ТЦК і їхнього спільника з Південного Кавказу, були затримані в Київській області.Під час обшуків у їхніх помешканнях і транспортних засобах знайшли понад 1,2 мільйона доларів, які були заховані у спеціальних тайниках.
Встановлено, що затримані пропонували військовозобов’язаним підроблені документи про непридатність до служби за здоров'ям, ціна яких складала 37 тисяч доларів за клієнта.
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У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії, кажуть в СБУ.
"Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми", - кажуть в СБУ.
Документи використовувались для звільнення від військового обліку та можливості виїзду за кордон. Посадовці ТЦК залучали іноземця для пошуку клієнтів і передачі грошей. Посередник був затриманий в ресторані в Києві при отриманні 50 тисяч доларів.
У помешканні іноземця також знайшли велику кількість зброї, включаючи пістолет з глушником.
Що загрожує зловмисникам?
Затриманим оголошено підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та надання неправомірної вигоди. Вони перебувають під вартою і можуть отримати до 8 років ув’язнення. Триває розслідування.