Служба безпеки України (СБУ) затримала керівників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) та їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на схемі ухилення від мобілізації, повідомляє пресслужба СБУ.

Спільно з Офісом генерального прокурора, Міністерством оборони та Збройними силами України, СБУ ліквідувала схему ухилення від призову.

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Троє осіб, включаючи начальників ТЦК і їхнього спільника з Південного Кавказу, були затримані в Київській області.Під час обшуків у їхніх помешканнях і транспортних засобах знайшли понад 1,2 мільйона доларів, які були заховані у спеціальних тайниках.

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Встановлено, що затримані пропонували військовозобов’язаним підроблені документи про непридатність до служби за здоров'ям, ціна яких складала 37 тисяч доларів за клієнта.

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У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії, кажуть в СБУ.

"Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми", - кажуть в СБУ.

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Документи використовувались для звільнення від військового обліку та можливості виїзду за кордон. Посадовці ТЦК залучали іноземця для пошуку клієнтів і передачі грошей. Посередник був затриманий в ресторані в Києві при отриманні 50 тисяч доларів.

У помешканні іноземця також знайшли велику кількість зброї, включаючи пістолет з глушником.

Що загрожує зловмисникам?

Затриманим оголошено підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та надання неправомірної вигоди. Вони перебувають під вартою і можуть отримати до 8 років ув’язнення. Триває розслідування.