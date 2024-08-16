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«З першого дня свого вторгнення росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані … однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору. Минув рівно рік, і сьогодні ми можемо оцінити надзвичайно важливі результати для нашої країни», – зазначив очільник українського уряду.

Протягом року в чорноморські порти України зайшли понад 2300 суден, загальний вантажообіг українських портів – 64 млн тонн, з них 44 млн – це експорт зернових, повідомив під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його інформацією, протягом року відтоді, як був відкритий так званий Український морський коридор, у чорноморські порти України зайшли понад 2300 суден, вантажообіг становить понад 64 млн тонн, з них – майже 44 млн тонн – це експорт зернових.

Також Шмигаль додав, що українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року.

«Ми вийшли на довоєнні показники експорту», – підсумував прем’єр.

Скільки продовольчих товарів експортувала Україна за перше півріччя 2024 року

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України становив 12,4 млрд доларів.

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Нині держава підтримує аграріїв за трьома головними напрямками: пільгові кредити, допомога у сфері логістики та гуманітарне розмінування.

Кабмін також ухвалив рішення, за яким Україна зможе залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток портової інфраструктури.

За шість місяців 2024 року українські експортери наростили обсяги продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік.