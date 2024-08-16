Служба безпеки України повідомила про затримання ще шістьох поплічників російської розвідки, які вчиняли підпали в Одесі та Миколаєві.

СБУ затримала ще 6 поплічників Росії, які палили пікапи ЗСУ та релейні шафи

Вони потрапили у поле зору спецслужби РФ через участь у Телеграм-каналах із пошуком легкого заробітку. Спецслужба запропонувала гроші в обмін на співпрацю

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Зловмисники мали знімати кожне займання на камери своїх телефонів для підтвердження скоєння підпалу.

Фото: Служба безпеки України

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В Одесі затримали двох паліїв, які підпалили шафу вхідного світлофора на стратегічній лінії залізничного сполучення, а потім хотіли втекти з місця злочину.

Одночасно затримали їхнього спільника, який допомагав підпалювачам провести дорозвідку біля потенційних цілей.

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Фігуранти мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури, щоб зашкодити логістиці Сил оборони на півдні України.

Фото: Служба безпеки України

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У Миколаєві затримали трьох неповнолітніх віком 13, 14 та 16 років, які на замовлення Росії підпалили два службові пікапи морської піхоти ЗСУ, які були на ремонті в обласному центрі після виконання бойових завдань на південному фронті.

Надалі палії готували підпали місцевих адмінбудівель ТЦК.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує 6 поплічників Росії з Одеси та Миколаєва

Трьом фігурантам з Одеси, серед яких 15-річна мешканка регіону, оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

16-річний зловмисник із Миколаєва отримав підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

СБУ затримала трьох молодиків, які підпалювали авто ЗСУ в Харкові та на Прикарпатті

Учора, 15 серпня, Служба безпеки України повідомила про затримання трьох молодиків на Прикарпатті та в Харкові, які на замовлення ворожих спецслужб підпалювали військові позашляховики Сил оборони.

Вони використовували легкозаймисті суміші, а потім знімали займання на камери власних телефонів для звітів перед спецслужбами.

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Так, в Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ.

А в Харкові затримали 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину та переховувався в обласному центрі.