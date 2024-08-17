Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині.

У місті пролунало п'ять вибухів.

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За даними обласної влади, ворог атакував із РСЗВ «Смерч».

Одна ракета влучила у двоповерхівку. Інші - у промзону.

Росіяни вдарили по Краматорську

Рятувальники дістали з-під завалів одного постраждалого. Він у тяжкому стані.

«Рятувальники деблокували з-під завалів постраждалого. Стан важкий. Далі працюють медики», - повідомив керівник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

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Понад 300 абонентів залишилося без газу

Внаслідок обстрілу пошкоджені газові мережі міста.

Без газу залишилося 310 абонентів.

«У Донецькоблгазі повідомляють, що аварійною бригадою виявлено чисельні пошкодження на газопроводі протяжністю 30 метрів. Також зафіксовано гільйотинний розрив газопроводу», - уточнили в міській раді.