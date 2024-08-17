Кіберфахівці ГУР МОУ разом з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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У ГУР розповіли деталі нової кібероперації у Росії
Українські хакери атакували єдиний провайдер у місті Снєжинськ Челябінській області Росії - компанію «Вега».
У результаті виведено з ладу більше тисячі його комутаторів та 10 серверів.
«Інформація на серверах «Веги» - знищена», - відзвітували в ГУР.
За даними розвідки, майже тиждень без інтернету та послуг звʼязку залишається низка стратегічних підприємств міста.
Кіберфахівці паралізували розробника ядерних боєприпасів РФ
Серед підприємств, які постраждали від атаки - «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики).
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Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».
«Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями», - розповіли в ГУР.
Отримані дані, зокрема, дозволяють встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.
Також у ГУР кажуть, що внаслідок кібератаки деякі державні оборонні замовлення РФ опинилися під загрозою, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська.