Кіберфахівці ГУР МОУ разом з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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У ГУР розповіли деталі нової кібероперації у Росії

Українські хакери атакували єдиний провайдер у місті Снєжинськ Челябінській області Росії - компанію «Вега».

У результаті виведено з ладу більше тисячі його комутаторів та 10 серверів.

«Інформація на серверах «Веги» - знищена», - відзвітували в ГУР.

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За даними розвідки, майже тиждень без інтернету та послуг звʼязку залишається низка стратегічних підприємств міста.

Скрін: ГУР МО.

Кіберфахівці паралізували розробника ядерних боєприпасів РФ

Серед підприємств, які постраждали від атаки - «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики).

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Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

«Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями», - розповіли в ГУР.

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Отримані дані, зокрема, дозволяють встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Також у ГУР кажуть, що внаслідок кібератаки деякі державні оборонні замовлення РФ опинилися під загрозою, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська.