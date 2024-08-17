Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту як триває наступ українських військових у Курській області. 

Про ситуацію станом на ранок 17 серпня повідомив Володимир Зеленський. 

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Ситуація в Курській області 

За словами президента, українські військові зміцнюють позиції у Курській області та розширюють стабілізовану територію. 

«На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією», - написав президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з головнокомандувачем ЗСУ. 

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ЗСУ просуваються у Курській області 

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.

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Українські військові б’ють по опорних пунктах, логістичних центрах і шляхах постачання противника.

Аналітики ISW пишуть, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа. 

Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук оприлюднив відео як українські військові нищать міст у Курській області. 

Наступ ЗСУ у Курській області та переговори з РФ

Наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню. 

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Про це пише The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом перемовин. 

За даними видання, цього місяця Київ та Москва мали відправити делегації до Катару для переговорів про угоду щодо припинення ударів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків.

Йшлося про непрямі переговори, де катарці виступали у ролі посередника та зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями.

Однак, як кажуть джерела WP, цей процес був зірваний через «несподіване вторгнення» України в Курську область. 

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