Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту як триває наступ українських військових у Курській області.
Про ситуацію станом на ранок 17 серпня повідомив Володимир Зеленський.
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Ситуація в Курській області
За словами президента, українські військові зміцнюють позиції у Курській області та розширюють стабілізовану територію.
«На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією», - написав президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з головнокомандувачем ЗСУ.
ЗСУ просуваються у Курській області
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.
Повітряні сили показали, як знищили міст у Курській області
Аналітики ISW пишуть, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.
Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук оприлюднив відео як українські військові нищать міст у Курській області.
Наступ ЗСУ у Курській області та переговори з РФ
Наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню.
Про це пише The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом перемовин.
За даними видання, цього місяця Київ та Москва мали відправити делегації до Катару для переговорів про угоду щодо припинення ударів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків.
Йшлося про непрямі переговори, де катарці виступали у ролі посередника та зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями.
Однак, як кажуть джерела WP, цей процес був зірваний через «несподіване вторгнення» України в Курську область.