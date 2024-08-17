У суботу війська РФ атакували цивільну інфраструктуру Сумського району.
Вдарили трьома авіабомбами.
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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Росіяни б'ють по Сумщині авіабомбами
Вдень ворог двічі вдарив по цивільній інфраструктурі міста Ворожба.
Пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.
Потім противник атакував Білопілля. Росіяни також скинули на місто авіабомбу.
Поранено чоловіка та жінку.
Пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.
У місті Дружба поранена дитина
Зранку окупанти обстріляли місто Дружба. Шосткинського району.
Гатили з артилерії.
Уламками поранено 8-річного хлопчика.
Життю дитини загрози немає.
Зранку армія РФ вдарила по Сумах
Внаслідок ранкової атаки у Сумах постраждало двоє людей.
За даними міської ради, пошкоджено чотири десятки автомобілів, будинки, об’єкт КП «Міськводоканал» та дитячий садок.
Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів
Російські війська запустили по місту крилату ракету «Іскандер-К».
Ракета влучила в автостоянку.