Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків директора «Охматдиту».

Ним став Олександр Урін, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні.

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Про це повідомив очільник МОЗ.

В.о. директора «Охматдиту» став Олександр Урін

У суботу Віктор Ляшко зустрівся з кількома завідувачами відділень медзакладу, аби обговорити перспективи розвитку лікарні та визначити хто готовий тимчасово очолити «Охматдит».

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«За результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна», - повідомив Віктор Ляшко.

Він зазначив, що колектив лікарні довіряє новому в.о.гендиректора.

Гендиректора «Охматдиту» відсторонили від виконання обов’язків

Напередодні генерального директора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які пов'язані з відновленням лікарні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про перші результати перевірки комісії МОЗ.

За його словами, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається в міністерство, у ЗМІ та міститься в документах.

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Скандал навколо «Охматдиту»

На початку серпня навколо відновлення лікарні виник скандал.

Журналісти видання «Наші гроші» писали, що тендер на відбудову «Охматдиту» виграла компанія «Буд-технолоджі», яка запропонувала одну з найвищих цін.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що тендер на відновлення лікарні скасують і проведуть заново.

16 серпня в медзакладі заявили, що благодійний фонд «Охматдит - здорове дитинство» відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні. Йдеться про 378 мільйонів гривень.

В ефірі Суспільне. студія голова благодійного фонду «Охматдит - здорове дитинство» Євген Вембер підтвердив, що ці кошти знаходяться на рахунках фонду. Він додав, що фонд не отримував від лікарні офіційних запитів щодо необхідності перерахунку грошей, а у Міністерстві охорони здоров'я їм не дали пояснення, яким є правовий механізм перерахування грошей.