Окупаційна влада зруйнувала заповідник "Кам’яні Могили" у Маріупольському районі, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни зруйнували заповідник "Кам’яні Могили"
Російські військові розмістили власні табори на території заповідника біля села Назарівка Нікольської частини Маріупольського району й неподалік Розівки.
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"З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема, стрічкового полігону та використання техники всіх видів) можна стверджувати, що заповідник "Кам’яні Могили" знищено", – зазначив Андрющенко.
Це вже другий заповідник, знищений росіянами на території Маріупольського району.
"Першим росіяни знищили заказник "Меотида". Бомбами та розміщенням військових. Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в с. Білосарайська Коса", – нагадав Андрющенко.
"Кам'яні Могили" – відділення Українського державного степового природного заповідника. Він розташований біля села Назарівка в Микільському районі Донецької області та Розівському районі Запорізької області вздовж правого берега річки Каратиш.
Комплекс був створений 5 квітня 1927 року, його площа становить близько 400 га.
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У цьому контексті він прокоментував і ситуацію з наслідками підриву греблі Каховської ГЕС.
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