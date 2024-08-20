Президент України Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства української єдності", виступаючи на нараді керівників закордонних дипустанов України у Дніпрі 20 серпня.

Що таке "Міністерство української єдності"

За словами Зеленського, слід модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, її захисту та зміцнення українських позицій у світі.

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Один із методів досягнення цього – створення так званого "Міністерства української єдності".

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"Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції", – пояснив Зеленський.

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Президент зауважив, що Росія використовує пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема, скерований на українців.

"Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном", – додав очільник держави.

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Ще одним шляхом покращення інституційної присутності України у країнах-союзницях стало ухвалення рішень про відкриття нових консульств у Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції.

Чехія відкриє Генеральне консульство в Дніпрі

Наразі створено спеціальну дипломатичну посаду при посольстві в Києві – спеціальний дипломат для Дніпра.

Прага у 2023 році домовилася з Києвом про відкриття дипломатичного офісу Чехії в місті Дніпро, яке Чехія хоче взяти під свій патронат у післявоєнній відбудові.

Дніпропетровській області буде також приділено особливу увагу під час реалізації проєктів у рамках Програми допомоги Україні в гуманітарній сферах і відновленні на 2023-25 роки.