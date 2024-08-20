Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США, повідомили в Reuters.
Дональд Трамп пропонує Ілону Маску посаду радника в разі перемоги на виборах
Трамп оцінив внесок Маска в розвиток технологій, зокрема у сфері електромобілів і освоєння космосу.
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"Маск міг би обійняти значущу посаду в його уряді або стати радником, якщо сам підприємець висловить бажання прийняти цю пропозицію", – зазначив Трамп.
Експрезидент додав, що розгляне скасування податкової пільги на 7,5 тис. доларів для деяких нових електромобілів.
Раніше Маск висловив підтримку Трампу в липні після того, як на колишнього президента США скоїли замах на передвиборчому мітингу в Пенсільванії.
Президентські вибори у США − що відомо
Вибори президента США відбудуться 5 листопада.
Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента. Від Демократів спершу мав балотуватися чинний президент США Джо Байден, але він вирішив знятися з перегонів і закликав підтримати Гарріс.
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Трамп погодився на дебати з Гарріс після провальних теледебатів між ним і Байденом. Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.
Згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали експрезидента дотриматися попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.
16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США, однак згодом На передвиборчому заході у Пенсильванії Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс нібито натякнула на боягузтво кандидата від Республіканців.