Окупаційна влада на Херсонщині, по суті, практично повністю знищила національний заповідник «Асканія-Нова», розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв’ю РБК-Україна.

«Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально», – зазначив чиновник, відповідачюи на запитання журналіста.

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У цьому контексті він прокоментував і ситуацію з наслідками підриву греблі Каховської ГЕС.

«Наслідки ми ще довго будемо відчувати … Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись...», – додав голова Херсонської ОВА.

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Армія РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС - що відомо

Російські війська захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого 2022 року. Каховська ГЕС розташована за 5 км від тимчасово окупованої Нової Каховки.

6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Внаслідок підриву затопило населені пункти на обох берегах Дніпра. З часів аварії на ЧАЕС підрив Каховської ГЕС - найбільша техногенна катастрофа на території України.

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За офіційними даними, загинули 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.