Служба безпеки України повідомила про підозру адвокату в Києві, який організував схему для ухилення від призову та виїзду за кордон.

СБУ затримала в Києві адвоката, який організував схему для ухилення від призову

Вартість його послуг становила від 3 до 50 тис. доларів з одної людини. Сума залежала від терміновості.

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Найбільший попит мали меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності. Клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а документи забирали з офісу адвоката.

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Фото: Служба безпеки України

Юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу і пропонував допомогу з подальшою легалізацією після втечі за межі України завдяки фіктивним документам про навчання клієнтів у закордонних ВНЗ.

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Серед затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи, яка виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої російської псевдоадміністрації.

Його затримали в офісі, коли той отримав 45 тис. доларів від чергового ухилянта.

Під час обшуків у адвоката виявили фіктивні документи на понад 244 тис. доларів США.

Яке покарання чекає на адвоката в Києві, який організував схему для ухилянтів

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ вилучила понад 1 млн доларів та зброю у керівників ТЦК на Київщині

Служба безпеки України затримала керівників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та їхнього спільника, які заробили понад 1 млн доларів на схемі ухилення від мобілізації,

Троє осіб, включно з начальниками ТЦК і їхньім спільником із Південного Кавказу, були затримані в Київській області. Під час обшуків у їхніх помешканнях і транспортних засобах знайшли понад 1,2 мільйона доларів, які були заховані у спеціальних тайниках.

Затримані пропонували військовозобов’язаним підроблені документи про непридатність до служби за здоров'ям, ціна яких складала 37 тис. доларів за клієнта.

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