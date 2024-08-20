Служба безпеки України повідомила про затримання ще трьох груп агентів ворожих спецслужб, які здійснювали підпали у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

СБУ затримала три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України

У Києві затримали двох мешканців столиці, які організували низку підпалів автівок співробітників ТЦК у Закарпатській області.

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Серед організаторів злочину – київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Він отримав пропозицію від ворога на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України.

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Фото: Служба безпеки України

Чоловік залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які й мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

Потім планувалося підпалити приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей.

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Зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття, однак їх затримали.

Фото: Служба безпеки України

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У Дніпрі затримали ще трьох мешканців прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру.

У Кривому Розі затримали двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

Яке покарання загрожує трьом групам підпалювачів, які діяли у різних областях України

Усіх зловмисників затримали й повідомили їм про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ затримала дві групи підпалювачів на Харківщині та Черкащині

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російської розвідки, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

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На Харківщині затримали двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

Вони відстежили розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

А на Черкащині затримали дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали на замовлення країни-агресора.

Він залучив місцевого безробітного жителя, з яким разом намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.