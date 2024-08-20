Упродовж року Україна матиме понад гігават електроенергії на збалансування системи, повідомив Укрінформ, цитуючи Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Скільки балансувальних потужностей залучить Україна протягом року

"Наступний аукціон цього разу на гігават балансувальної потужності буде проведено цього четверга, 22 серпня. Таким чином, протягом 12 місяців Україна матиме понад гігават найбільш потрібних потужностей, вбудованих десятками інвесторів у нову українську генерацію", – пояснив Шмигаль на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України 20 серпня в Кропивницькому.

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Він також нагадав, що 15 серпня "Укренерго" провело перший конкурентний аукціон на придбання 100 мегаватів послуг на збалансування системи, які будуть надаватися новозбудованими електростанціями та системами зберігання енергії.

"В аукціоні брали участь 39 учасників. Визначено 12 переможців у різних регіонах України. Ціна послуг для енергосистеми була знижена протягом цього аукціону вдвічі", – розповів Шмигаль.

Він також наголосив, що продовжується робота із залучення інвестицій у побудову сучасної розподіленої генерації, яка зробить енергосистему стійкішою і дасть можливість подолати дефіцит потужності внаслідок російських атак.

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Українські АЕС наразі забезпечують більше половини електрогенерації – що відомо

Наразі атомна генерація від українських АЕС забезпечує до 60% споживання електроенергії.

Міненерго сподівається, що невдовзі Парламент розгляне урядовий законопроєкт про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Вони мають постачати енергосистемі додаткові 2,2 ГВт потужності.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.

Як зазначав раніше Кудрицький, є причини очікувати, що найскладніший період літа вже позаду, оскільки спека спала й відповідно зменшилося споживання електроенергії.