Азербайджансбкий уряд подав заявку на вступ до блоку БРІКС, повідомили в Report.az.

Азербайджан хоче вступити до БРІКС

3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані прийняли "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою".

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Згідно з пунктом 4.5 декларації, Азербайджан оголосив про бажання вступити до БРІКС, а КНР привітала участь Баку в співробітництві групи.

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Туреччина захотіла вступити до БРІКС замість ЄС – що відомо

Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив бажання Туреччини вступити до БРІКС, проте не надав подробиць.

За словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, до блоку існує підвищений інтерес із боку різних держав, але навряд чи ця група може повністю задовольнити всі зацікавлені країни.

БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).