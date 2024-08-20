Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису, яка вручає щорічну премію "Ґреммі", повідомила українська співачка Яна Олександрівна Шемаєва, відома як Jerry Heil.

Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису

"Тепер я членкиня академії GRAMMY", – написала співачка в соцмережі Instagram.

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Згідно з її даними, вона почала цей процес ще взимку, але отримала відповідь лише в липні.

"Що це означає? По-перше, я можу впливати на глобальну індустрію музики, по-друге ,це дозволяє подавати свої треки на премію. Про це трошечки згодом, а поки давайте тут потішимось разом", – пояснила Jerry Heil.

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Академія звукозапису заснована в США у 1957 році як організація музикантів, продюсерів, інженерів та фахівців у галузі звукозапису.

Однією з найвідоміших нагород організації є "Ґреммі", яку вручають із 1958 року і яка є однією з найпрестижніших світових відзнак на рівні з "Оскаром" для кінематографа.