Спроба Північної Кореї наступати на території Півдня завершиться падінням правлячого режиму Пхеньяну, пише Yonhap, цитуючи президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Що загрожує КНДР у разі спроби вторгнення в Південну Корею

"Режим Північної Кореї є найбільш ірраціональним на Землі і може влаштувати провокації в будь-який момент. Тільки міцна боєготовність наших військових може зупинити його від прорахунків", – заявив сказав Юн.

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Він відвідав командування наземних операцій поблизу Сеула, де йому доповіли про перебіг спільних зі США навчань "Щит свободи Ульчі" й наголосив на важливості цих тренувань для оцінки спроможностей і зміцнення оборонної позиції проти військових загроз із боку КНДР.

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"Ми повинні дати зрозуміти режиму Північної Кореї, який плекає мрії про силове об’єднання і постійно з ненавистю дивиться на Республіку Корея, що будь-яке вторгнення призведе до кінця його правління", – наголосив південнокорейський лідер.

Юн також нагадав про необхідність створення захисту від далекобійної артилерії та ракет КНДР, розміщених уздовж кордону та здатних уразити більшу частину міської агломерації Сеула, де проживає майже половина 50-мільйонного населення Південної Кореї.

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"Важливо знищити північнокорейські артилерійські і ракетні бази великої дальності на ранніх стадіях у випадку початку війни", – зазначив південнокорейський президент.

США та Південна Корея розпочали військові навчання "Щит свободи Ульчі"

Масштабні навчання "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield), спрямовані на посилення спільної обороноздатності проти Північної Кореї.

Вони триватимуть із 19 по 29 серпня.

Маневри засновані на сценарії повної війни та містять комп’ютерні командно-штабні тренування та імітацію ядерної атаки Північної Кореї, польові маневри і навчання підрозділів цивільної оборони.

До навчань долучиться близько 19 тис. південнокорейських військовослужбовців.

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Yonhap раніше повідомляв про щорічні спільні навчання між США та Південною Кореєю "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield). Окрім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC.

26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели навчання з бойовими стрільбами на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.