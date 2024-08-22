Україна до кінця цього року має залучити ще близько 13,5 млрд доларів США зовнішнього фінансування, повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час заходу, організованого Центром економічної стратегії (ЦЕС) та German Economy Team (GET).

Скільки зовнішнього фінансування Україна планує залучити до кінця року

Йдеться про отримання до кінця нинішнього року близько 4 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility і понад 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів.

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Також Україна отримає ще близько 2,2 млрд доларів від МВФ за результатами виконання Програми EFF, близько 2 млрд доларів від уряду Японії та близько 500 млн доларів – від Великої Британії.

Зикова зазначила, що завдяки системній роботі з міжнародними партнерами та втіленню необхідних реформ цього року вдалося залучити вже близько 24,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

З лютого 2022 року Україна отримала $10,2 млрд від МВФ

Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

У поточному році потреба в міжнародній підтримці сягала 38 млрд доларів США. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.