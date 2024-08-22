Міністерство оборони України анонсувало введення нових функцій у додаток "Резерв+", повідомив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Які нові функції в додатку "Резерв+" анонсувало Міноборони

За його словами, в користувачів могли виникнути проблеми з правильним підтягуванням адреси реєстрації.

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"Це дуже важливо, тому що з моменту останнього оновлення даних уже минуло небагато часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов'язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання та інші контактні дані, якщо вони змінилися", – пояснив Берестовий.

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Міноборони наразі працює над функціоналом, який автоматично поставить на облік у ТЦК й подасть заявку на відстрочку.

"Остання функція буде корисною багатодітним батькам, студентам очної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, громадянам із певною групою інвалідності", – додав керівник управління інформаційних технологій Міноборони.

Берестовий зауважив, що це робиться для позбавлення системи ТЦК зайвих черг і паперової роботи.

"Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані. Можна буде пройти співбесіди і відбір у тому колективі, де хочете служити", – закцентував представник Міноборони, розповідаючи про цифровий рекрутинг.

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Росіяни створили щонайменше три клони сайту Резерв+

Росіяни запустили щонайменше три фейкові додатки Резерв+ для збору персональних даних українців.

Головна ознака підробного сайту – вебадреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями.

Резерв+ завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua. Там є посилання на застосунок в App Store і Google Play Market.

Псевдосайти створюють для того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних, використовувати для можливих атак або використовувати в ІПСО ворога, щоб дискредитувати роботу Міноборони.