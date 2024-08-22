Українські спецпризначенці СБУ та ССО завдали точного удару по складах із пальним і КАБами на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ, повідомляють джерела Kyiv Post в СБУ.

Наш співрозмовник у спецслужбі зазначив, що так звана «СВО» настільки "йде за планом", що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з КАБами, боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами.

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Наразі відомо, що над територією аеродрому здіймаються стовпи чорного диму та відбувається потужна детонація.

«СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», - розповідає поінформоване джерело в СБУ.

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Наліт дронів на аеродром Маринівка 22 серпня – подробиці

У ніч проти 22 серпня безпілотники налетіли на аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії, про що писав російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

За інформацією АSTRА, перші повідомлення від жителів Калача-на-Дону в Калачевському районі почали з’являтися в мережі близько четвертої ранку.

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Станом на ранок повідомлялося про займання на військовому аеродромі "Маринівка" в селищі Октябрський після атаки.

Аеродром «Маринівка» - що відомо

Саме "Маринівку" у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Маринівка - це військовий аеродром, розташований неподалік від села Маринівка у Волгоградській області Росії.

Відомо, що на аеродромі базуються літаки розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку (ЗАП) 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.