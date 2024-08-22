Як повідомляють джерела в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстроване в праймтаймі телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відомо, що частина атакованих каналів входять до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

Контрдії росіян "обвалили" відразу девʼять телеканалів

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію, однак їхні дії призвели до того, що припинили рансляцію відразу девʼять російських телеканалів: «Євразія 360», «Євразія Пєрвий канал», «Пєрвоуральськ ТВ» «Луганськ 24», «Пєрвий республіканскій», «СпБ», «Оплот», ТВ-3 та «Пєрвий россійський».

Advertisement

Понад те, ці контрзаходи не змогли завадити кіберфахівцям ГУР МОУ в збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Більше по темі СБУ та ССО уразили склади з КАБами та пальним на аеродромі «Маринівка» Місцеві мешканці жаліються, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ видовище з їхнього військового аеродрому більше схоже на кадри з фільму про апокаліпсис.

Відтак, низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал «Євразія 360» та ТВ-3 частково відновили свою роботу, тоді як мовлення інших лишається заблокованим.

Advertisement

Кібератаки ГУР на цифрову інфраструктуру РФ - що варто знати

Минулого тижня, 17 серпня, кіберфахівці ГУР МОУ разом із хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.

Українські хакери атакували єдиний провайдер у місті Снєжинськ Челябінської області Росії - компанію «Вега». Після атаки були виведені з ладу більше тисячі його комутаторів і 10 серверів.

«Інформація на серверах «Веги» - знищена», - відзвітували тоді в ГУР. Серед підприємств, які постраждали від атаки опинився «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики).

У липні ж хакерська атака ГУР вплинула на роботу російської соцмережі VK, роботу низки банків: Discord, Сбербанк інших. Ця масштабна кібератака ГУР тривала щонайменше три доби.

Advertisement

У червні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

На «День Росії» ГУР здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого тоді затрималася низка авіарейсів.