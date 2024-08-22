Державна прикордонна служба України (ДПСУ) на своєму сайті оприлюднила відео знищення російської БМП на Вовчанському напрямку.
«Аеророзвідники Краматорського прикордонного загону зафіксували пересування БМП окупантів, не зволікаючи в повітря піднявся FPV-дрон...
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В результаті знайдену ціль уражено, а прикордонники шукають нові», – зазначили в повідомленні.
Напередодні повідомлялося, що українські прикордонник знищили склад боєприпасів і позиції російських військових у Серебрянському лісництві, що на Луганщині.
ГУР знищило десятки росіян та їхню техніку на Кінбурнській косі – відео
У ніч проти 9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на на окуповану росіянами Кінбурнську косу, розташовану в Миколаївській області.
В операції брали участь підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.
Дрони ГУР атакували аеродром "Саваслєйка" й знищили три російські літаки – джерело
Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й близько трьох десятків загарбників.