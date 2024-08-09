У ніч проти 9 серпня спецпризначинці Головного управління розвідки (ГУР) МОУ здійснили рейд на на окуповану росіянами Кінбурнську косу, яка розташована у Миколаївській області.

Про це повідомили на сайті ГУР МОУ.

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ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу - що відомо

В операції брали участь підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.

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Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили:

  • шість одиниць броньованої техніки ворога;
  • близько трьох десятків загарбників.

Українські воїни атакували укріплення російської армії на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

Крім того, біля позиції "Пам'ятник Суворова" бійці встановили прапор Воєнної розвідки України.

ГУР провело спецоперацію на Тендрівській косі - подробиці

У ніч проти 6 серпня українська десантна група ГУР МОУ висадилася на Тендрівській косі.

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Внаслідок нальоту на Тендрівську косу знешкоджено ворожу броньовану техніку, фортифікаційні укріплення та особовий склад РФ.

Під час спецоперації вдалося ліквідувати ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, а також зруйнувати фортифікаційні укріплення росіян.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат", – зазначали в ГУР.

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