ФСБ Росії повідомила про порушення кримінальної справи стосовно журналіста CNN Ніка Пейтона Волша та низки українських кореспондентів, які знімали матеріали в районі Суджі, у Курській області, пише російська редакція Радіо Свобода, посилаючись на інформацію ФСБ.

Наразі відомо, що провадження відкрите за статтею про незаконний перетин кордону.

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За що ФСБ збирається судити журналістів

Видання продовжує цитувати російську спецслужбу, яка наголошує на тому, що іноземні репортери вели відеозйомку незаконно. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Крім Волша ФСБ також розпочала провадження щодо кореспондентів українського «Громадського» Олесі Боровик та Діани Буцко.

«Журналістів оголосять у міжнародний розшук, додали у четвер у Центрі громадських зв'язків ФСБ», – пише «Радіо Свобода».

Більше по темі Росіяни поширюють фейк про "хіматаку" України в Курській області Російські пропагандисти заявляють, що українська армія, порушуючи норми міжнародного права, нібито застосувала хімічну зброю по російських позиціях.

Відомо, що Нік Волш відвідав російський КПП, який опинився під контролем українських військових у Курській області, а Боровик та Буцко зайшли до самого міста Суджа.

У «Радіо Свобода» також нагадують, що раніше ФСБ заявила про відкриття кримінальної справи стосовно журналістів італійської RAI Сімоні Трайні та Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі.

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Пізніше МЗС Росії висловило протест послу Італії у зв'язку з цими подіями. Відомство заявило, що журналісти порушили російське законодавство та "елементарні правила журналістської етики". Телерадіокомпанія RAI після цього відкликала журналістів до Італії, щоб "гарантувати їхню безпеку та особистий захист".

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також говорила, що правоохоронні органи вивчають дії в Суджі журналістів американської газети The Washington Post. Журналісти цього видання побували у місті 17 серпня у супроводі службовців ЗСУ.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.

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Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Аналітики з ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.