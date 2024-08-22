Міністерство оборони проводить два інфраструктурні проєкти для реінтеграції ветеранів війни, а також працює над застосунком "Ветеран+", повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міноборони створить застосунок "Ветеран+"

"Розуміємо, що повернення до мирного життя після бойових дій – це непростий процес, саме тому Міністерство створило управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією у мирне життя. Зараз ми запускаємо два важливі інфраструктурні проєкти. Перший – це реконструкція військових госпіталів. Наша мета – реконструювати госпіталі у 12 містах протягом двох найближчих років", – наголосив Умєров.

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За його словами, перша черга реконструювання військових госпіталів буде у Дніпрі, Одесі, Харкові, Києві та Вінниці, а друга – у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому та Хмільнику.

Планується покращення української військової медицини завдяки західним партнерам.

"Другий важливий проєкт – безбар'єрність. Він буде реалізований разом з громадами. Ми хочемо, щоб кожне місто, незалежно від його розміру, стало безбар'єрним", – додав міністр оборони.

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Умєров зауважив, що мета – створити рівні можливості для всіх без фізичних, соціальних та інформаційних бар'єрів, що дозволить ветеранам комфортно інтегруватися у цивільне життя. Найближчим часом Міноборони представить цей проєкт і почне його втілення.

Він зазначив, що наступний крок Міноборони з іншими міністерствами полягає у роботі над застосунком "Ветеран+".

"Сервіс по наданню послуг державою ветеранам. Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому", – наголосив Умєров.

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Скільки ветеранів отримали гранти на розвиток власної справи за програмою єРобота

"У межах грантової програми "єРобота" близько 900 ветеранів та їх рідних отримали понад 410 млн гривень на започаткування і розвиток власної справи. Також надається підтримка по лінії Українського ветеранського фонду", – наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він закцентував, що умови для економічної активності захисників, насамперед працевлаштування або заснування власного бізнесу, є важливим напрямком нової ветеранської політики.

Шмигаль нагадав, що ветерани мають змогу отримати нову професію або вдосконалити свої знання і вміння через центри профтехосвіти, службу зайнятості, через ваучери на навчання або через Центри ветеранського розвитку. Очільник уряду поінформував, що такі центри створені при 19 вишах у різних регіонах країни.

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"Ветеранський бізнес розглядаємо як одну з основ відновлення та зростання економіки. Ветерани сильні, сміливі, люди з лідерськими якостями. Вони успішно реалізують себе в підприємництві", – додав він.

Окрім цього, керівник уряду наголосив на важливості програм із забезпечення житлом захисників і захисниць.

"Минулого року 2600 ветеранів та їхні родини отримали грошові компенсації від держави на придбання житла. Цьогоріч на це передбачили 5,7 млрд гривень. Для ветеранів доступна пільгово-іпотечна програма "єОселя" – позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском", – зауважив Шмигаль.

Уряд запустив спеціальний сайт з вакансіями для ветеранів – що відомо

5 серпня міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів.

Метою нового сервісу стало полегшення ветеранам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню. Користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

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На момент запуску на е-Карті були розміщені 170 вакансій, з них 92 – на державній службі, 37 — в органах місцевого самоврядування, 41 – у військових адміністраціях.