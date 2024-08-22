Відтепер із 6 вересня в середу, пʼятницю й неділю на постійній основі курсуватиме потяг "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою, повідомили в Укрзалізниці.
Коли курсуватиме потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса
Зазначається, що потяг №763/764 вирушатиме зі столиці з 6 вересня в середу, пʼятницю й неділю о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.
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У зворотному напрямку він вирушатиме з 7 вересня у четвер, суботу та понеділок о 6:10 та прибуватиме до Києва о 13:49.
"Квитки будуть в продажі традиційно – в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", – нагадали в Укрзалізниці.
В Укрзалізниці відправили у рейс перший дитячий вагон
АТ "Укрзалізниця" 8 серпня відправило в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Це один з найдовших та найпопулярніших маршрутів в Україні.
Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але більш цікавим він буде для дітей до 8 років, а під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.
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У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.
З 1 серпня для купівлі квитків на 5 міжнародних рейсів Укразалізниці необхідно пройти верифікацію через Дія.Підпис.