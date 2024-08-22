Відтепер із 6 вересня в середу, пʼятницю й неділю на постійній основі курсуватиме потяг "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою, повідомили в Укрзалізниці.

Коли курсуватиме потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса

Зазначається, що потяг №763/764 вирушатиме зі столиці з 6 вересня в середу, пʼятницю й неділю о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

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У зворотному напрямку він вирушатиме з 7 вересня у четвер, суботу та понеділок о 6:10 та прибуватиме до Києва о 13:49.

"Квитки будуть в продажі традиційно – в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", – нагадали в Укрзалізниці.