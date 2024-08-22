Служба безпеки України повідомила про призначення терміну позбавлення волі юристу, який надавав росіянам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ.

Який термін ув'язнення в юриста-колаборанта, який шпигував за блокпостами у Краматорську

Найбільше Росію цікавили координати блокпостів та укріпрайонів на території міста і його околиць.

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Російська спецслужба залучила місцевого адвоката, який тривалий час проживав у Росії, де і потрапив у поле зору ФСБ.

Фігурант обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації, а потім переносив їх на гугл-карту для звітування Федеральній службі безпеки Росії.

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Росіяни обіцяли його грошову винагороду, яка мала надходити на його банківську картку.

Крім того, у подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» колаборанта в росію. Однак співробітники СБУ завадили реалізації планів окупантів і затримали ворожого поплічника влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на територію рф.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони та змінні SIM-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 14 років тюрми.

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На 15 років ув'язнили агентку ФСБ РФ, яка передавала росіянам локації ЗСУ

Агентку Федеральної служби безпеки РФ, яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області, засудили до 15 років позбавлення волі.

Щоб отримати розвіддані, жителька Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.

СБУ затримала російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.