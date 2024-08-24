24 серпня кожне місто України відзначає День Незалежності. Що наразі означає для українців це свято та які заходи можна відвідати у найбільших містах України? Про все це в нашому матеріалі до Дня Незалежності України 2024.

Чому важливо відзначати День Незалежності?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України 346 депутатів проголосували за ухвалення Акту проголошення незалежності України. Документ проголошував створення незалежної Української держави. Текст оригіналу Акту про незалежність, набраний на друкарській машинці, містить всього 93 слова й поміщається на одному листку.

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Пройшовши довгий шлях утисків, боротьби та надії на здобуття незалежності, Україна нарешті досягла своєї мети. Людська за своєю природою завжди прагне особистої свободи та можливості самостійно обирати свій шлях, а природа української душі прагне волі понад усе — як вже не раз було доведено українськими класиками. Наша свобода та можливість обирати власне майбутнє є найвищою цінністю, за яку сьогодні щодня віддають життя сотні українських героїв.

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Незалежне життя України триває лише трохи більше 30 років — в історичному вимірі це дуже короткий час. Але для наших співгромадян це ціла епоха, що змінила нашу національну свідомість і реалії нашого життя. Коли у 1991 році на всеукраїнський референдум винесли лише одне запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?", понад 90 % українців відповіли "ТАК". 28 804 071 людина проголосувала за, всього ж участь у референдумі тоді взяло 31 891 742 громадян, а це 84,18 % населення України.

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Українська військовослужбовця стоїть перед імпровізованим меморіалом загиблим українським воїнам на Майдані Незалежності у Міжнародний жіночий день у Києві, 8 березня 2024 року. (Фото Геня САВІЛОВА / AFP)

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Історія свята "День Незалежності України"

Після проголошення незалежності України у 1991 році, 20 лютого 1992 року Верховна Рада ухвалила Постанову "Про День незалежності України":

"1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України й щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову ВР УРСР "Про День проголошення незалежності України" від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність".

Після цього дату державного свята змінили й у Кодексі законів про працю. Тож від 1992 року День незалежності України ми щорічно відзначаємо саме 24 серпня.

Чернетку самого Акту проголошення незалежності написали вранці 23 серпня 1991-го Леонтій Сандуляк і Левко Лук’яненко у звичайнісінькому шкільному зошиті. Тоді для документа обрали термін "акт", бо слово "закон" видавалося надто буденним і натякало на багаторазову дію. А на самому історичному документі про державний суверенітет України депутати залишали написи: "Слава Україні", "Ще не вмерла і не вмре", "Від сьогодні — будьмо".

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Того ж дня, після проголошення незалежності, до зали внесли синьо-жовтий прапор — за пропозицією В’ячеслава Чорновола. З ним українці стояли на барикадах біля російського Білого дому (так називали будинок уряду РФ у Москві). Пізніше прапор підняли над куполом парламенту, що засвідчило не лише факт проголошення незалежності, а й визнання наших державних символів.

Чоловік носить ґудзик із написом "Я вболіваю за Україну" під час концерту до Дня Незалежності України в Берліні 24 серпня 2023 року. Джон МАКДУГАЛ / AFP

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Чи будуть додаткові вихідні в серпні 2024-го?

Зазвичай, коли державне свято День Незалежності України припадає на вихідний день (цьогоріч це субота), то за законами мирного часу наступний будній день — тобто понеділок, 26 серпня, мав би бути вихідним. Але ми живемо в реаліях воєнного стану, тож усі додаткові вихідні дні в Україні наразі скасовані. Зараз воєнний стан продовжено до 9 листопада 2024 року, тому офіційного вихідного дня 26 серпня не буде. Але недержавні компанії можуть самі визначати, чи давати своїм працівникам додаткові вихідні, це питання залишається на розсуд роботодавця.

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Як відзначатимуть День Незалежності України 2024?

Цьогоріч, попри воєнний стан і доволі напружену ситуацію, в Україні дійсно відбудеться багато цікавих подій до Дня Незалежності. Найбільш масштабні заходи, звісно ж, відбудуться в найбільших культурних, торговельних та соціальних центрах — Києві та Львові.

Київ

Всеукраїнський ярмарок народного мистецтва у Музеї Івана Гончара

У столиці планують безліч фестивалів, концертів і святкових заходів. Великий фестиваль "Про Українське", орієнтований на висвітлення теми Незалежності держави в різних мистецьких напрямках, проходить в Українському Домі з 22 по 25 серпня. Окрім того, відвідувачі Українського дому о 18.30 матимуть змогу послухати музичну виставу "Тичина: феномен доби" від DakhTrio та Гогольfest.

Гала-концерт до Дня незалежності почнеться о 15.00 у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Шевченка. В програмі – увертюра та сцена "Запорізька Січ" з опери "Тарас Бульба", фрагменти з класичних опер Ж. Бізе, Дж. Россіні, Дж. Пуччіні, Дж. Верді та інших знаменитих композиторів. Охочі також можуть відвідати виставки в заповіднику "Софія Київська", присвячені історії окупованого Криму. Серед ярмарків рекомендуємо завітати на Всеукраїнський ярмарок народного мистецтва у Музеї Івана Гончара.

Більше заходів Києва, які заплановані до святкування Дня Незалежності України, в нашій підбірці щотижневих активностей на вихідні.

Львів

Концерт Musique Café: "Музичні ландшафти Карпат"

Львів’яни також гучно відзначають День Незалежності: вже о 13:30 їх та гостей міста чекатиме благодійний концерт Musique Café: "Музичні ландшафти Карпат" у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій, що на площі Міцкевича, 10. Програма заходу передбачає ознайомлення глядачів із музикою різних регіонів Карпат у звучанні автентичних інструментів, серед яких теленки, фрілки, дводенцівки, зозулі, дримби, цимбали, скрипки, наї (ребра) та інші інструменти.

Трохи пізніше усі охочі зможуть послухати лекцію громадського діяча Ярослава Кендзьора, під час якої будуть продемонстровані унікальні кадри, відзняті під час проголошення Незалежності нашої держави 24 серпня 1991 року. Ця подія відбудеться 24 серпня о 17:00 у дворику Ратуші в самому серці Львова. В той самий час поціновувачі музики можуть відвідати концерт "Джаз у Ботсаду" за адресою вул. Черемшини, 44.

Виступ оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться о 15:00 на площі Ринок, відвідати подію зможуть усі охочі. А з 20:45 до 22:00 на глядачів чекає захоплива вулична вистава від мистецького об’єднання "Хвиля". Під час вистави читатимуть вірші харківського поета, музиканта та військового Олега Каданова у музичній взаємодії з бандуристом Володимиром Войтом.