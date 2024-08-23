Росіяни намагатимуться постачати в тимчасово окупований Крим паливно-мастильні матеріали суходолом – через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон, цитує Укрінформ голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Завдяки успішній операції Сил оборони України роботу Керченської поромної переправи зупинено.

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При цьому російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити на "період ліквідації наслідків" у порту "Кавказ", намагатимуться постачати в окупований Крим паливно-мастильні матеріалами по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - написав він.

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Голова Меджлісу висловив переконання, що автоцистерни будуть "гідно зустрінуті" на суходолі:

"Не сумніваюся, що колони автоцистерн також гідно зустрінуть Сили оборони України".

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Через це також скасували ранковий зворотний рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

Знищення залізничного порому з пальним «Конро Трейдер" – що відомо

Напередодні, 22 серпня, під атакою опинився залізничний пором "Кондро Трейдер" із паливними цистернами в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. На ньому було 30 паливних цистерн.

Спочатку у російських Телеграм-каналах з'явилися повідомлення про займання порому.

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Згодом місцеві мешканці почули вибухи на поромі, стало зрозуміло, що вибухають цистерни з пальним.

Сьогодні, 23 серпня, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення російського залізничного порому "Конро Трейдер".

Втім, чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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