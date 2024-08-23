Росіяни намагатимуться постачати в тимчасово окупований Крим паливно-мастильні матеріали суходолом – через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон, цитує Укрінформ голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Завдяки успішній операції Сил оборони України роботу Керченської поромної переправи зупинено.

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При цьому російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити на "період ліквідації наслідків" у порту "Кавказ", намагатимуться постачати в окупований Крим паливно-мастильні матеріалами по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - написав він.

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Голова Меджлісу висловив переконання, що автоцистерни будуть "гідно зустрінуті" на суходолі:

"Не сумніваюся, що колони автоцистерн також гідно зустрінуть Сили оборони України".

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Знищення залізничного порому з пальним «Конро Трейдер" – що відомо

Напередодні, 22 серпня, під атакою опинився залізничний пором "Кондро Трейдер" із паливними цистернами в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. На ньому було 30 паливних цистерн.

Спочатку у російських Телеграм-каналах з'явилися повідомлення про займання порому.

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Згодом місцеві мешканці почули вибухи на поромі, стало зрозуміло, що вибухають цистерни з пальним.

Сьогодні, 23 серпня, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення російського залізничного порому "Конро Трейдер".

Втім, чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.