Майже відразу потоплення залізничного порому в порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ в окупованому Севастополі виникли проблеми з бензином, повідомляє Телеграм-канал Крымский ветер.
«Минуло лише пів доби після знищення залізничного порому в порту "Кавказ", а 95-го бензину на АЗС міста немає, при цьому 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля», – йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що російська влада раніше хвалилася тим, що у Криму є запаси палива на 3-4 місяці.
«Але є нюанс: йдеться, швидше за все, про пальне для російських військових та для жнив у сільському господарстві», – наголошує «Крымский ветер».
Наразі також відомо, що порт "Кавказ" закритий на невизначений час, адже треба прибирати затонулий пором і довести до ладу інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню та вибухів.
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Знищення залізничного порому з пальним «Конро Трейдер" – що відомо
Напередодні, 22 серпня, під атакою опинився залізничний пором "Кондро Трейдер" із паливними цистернами в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.
Спочатку у російських Телеграм-каналах з'явилися повідомлення про займання порому.
Згодом місцеві мешканці почули вибухи на поромі, стало зрозуміло, що вибухають цистерни з паливом.
Сьогодні, 23 серпня, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення російського залізничного порому "Конро Трейдер".
Втім, чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.