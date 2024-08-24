Останні новини

Шефредактор Kyiv Post в ефірі Каналу Новини.Live на День Незалежності 2024
День Незалежності України
Шефредактор Kyiv Post в ефірі Каналу Новини.Live на День Незалежності 2024
Шефредактор Kyiv Post Богдан Нагайло 24 серпня в прямому ефірі телеканалу Каналу Новини.Live для того, щоб згадати, як у 1991 році відбувалося відновлення незалежності України.
Київ Пост
19г тому
Незалежність і Свобода
День Незалежності України
ПОГЛЯД: Незалежність і Свобода
Колись західні лідери казали українцям, що свобода – це не те саме, що незалежність. Це правда. Але вони не вказали, що без незалежності не може бути свободи.
Чарльз Кокелл
2д тому
Зеленський розкрив деталі про ракету-дрон «Паляниця»
Зеленський
Зеленський розкрив деталі про ракету-дрон «Паляниця»
За словами президента, нова випробувана зброя набагато швидша і потужніша за наші далекобійні дрони.
Київ Пост
2д тому
33 роки нової незалежної України очима зумера
День Незалежності України
33 роки нової незалежної України очима зумера
Культові історичні події незалежної України очима ровесників Незалежності та молодших, тих, хто не бачили іншої країни
Лія Власюк, Петро Жижиян
2д тому
Чи змінило повномасштабне вторгнення РФ сприйняття українцями Незалежності?
День Незалежності України
Чи змінило повномасштабне вторгнення РФ сприйняття українцями Незалежності?
Напередодні Дня незалежності Kyiv Post запитав українців про ціну свободи.
Київ Пост
2д тому
«Тризуб» – гордий символ України
День Незалежності України
«Тризуб» – гордий символ України
Золотий Тризуб, один із державних символів України, у цей переломний період історії народу набув особливого, сакрального значення.
Андрій Бондар
2д тому
Як фенікс з вогню: українська армія відродилась у День Незалежності
День Незалежності України
Як фенікс з вогню: українська армія відродилась у День Незалежності
Через чотири місяці після майже безкровного захоплення Росією українського Криму Кремль перекинув свої війська через кордон, щоб напасти на українських захисників на Донбасі.
Стефан Коршак
2д тому
Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»
Зеленський
Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»
Президент Володимир Зеленський розповів про перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї.
Київ Пост
2д тому
Цього дня 33 роки тому – як Україна проголосила свою незалежність
День Незалежності України
Цього дня 33 роки тому – як Україна проголосила свою незалежність
24 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, парламент тоді ще радянської України проголосив незалежність України. Пропонуємо вам хроніку тих насичених днів.
Богдан Нагайло
2д тому
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва
День Незалежності України
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва
Польський лідер планує взяти участь в урочистостях до Дня незалежності України.
Київ Пост
2д тому
Україна вистояла і дає відсіч на «болотах ворога»: Зеленський до Дня незалежності
Зеленський
Україна вистояла і дає відсіч на «болотах ворога»: Зеленський до Дня незалежності
Президент Володимир Зеленський записав відео на Сумщині біля річки Псел біля кордону з Курською областю.
Київ Пост
2д тому
Останній День Незалежності України до Великої війни: свято, яке ми ніколи не забудемо
День Незалежності України
Останній День Незалежності України до Великої війни: свято, яке ми ніколи не забудемо
Kyiv Post згадує урочисте святкування 30-ї річниці Незалежності України - останнє перед початком повномасштабної війни.
Аліса Орлова
2д тому
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!
День Незалежності України
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!
Сьогодні Україна відзначає чи не найголовніше свято своєї сучасної історії.
Київ Пост
2д тому
День Незалежності України 2024: історія свята та які події відбудуться в Києві та Львові
День Незалежності України
День Незалежності України 2024: історія свята та які події відбудуться в Києві та Львові
Kyiv Post дізнався, як Україна святкуватиме День Незалежності 2024 року, які заходи плануються в найбільших містах та що для нас зараз означає цей день.
Вікторія Рокицька
сер. 24