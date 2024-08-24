Вночі Воронезьку область Росії атакували дрони. 

У результаті «нальоту» безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

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Це підтвердив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв. 

У Воронезькій області детонують боєприпаси

Російські пабліки пишуть, що загорівся склад боєприпасів в місті Острогозьк. 

У соцмережах публікували відео пожежі. 

Згодом російська влада відзвітувала начебто було збито та придушено 5 безпілотників. 

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Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв стверджує, що пожежа виникла через падіння уламків. Це, у свою чергу, призвело до детонації вибухонебезпечних об'єктів. 

Станом на ранок вибухи ще тривали. 

В області ввели режим надзвичайної ситуації. 

За словами губернатора, з одного села та поселення евакуювали 200 людей. Для них розгорнули пункт тимчасового розміщення. Але мешканці залишилися у родичів. 

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Через це також скасували ранковий зворотний рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

За даними російської влади, постраждало двоє людей. 

Жителів в одному із сіл Острогозького району попередили про перебої з електропостачанням пошкодження лінії електропередач. 

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