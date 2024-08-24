Вночі Воронезьку область Росії атакували дрони.
У результаті «нальоту» безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
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Це підтвердив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.
У Воронезькій області детонують боєприпаси
Російські пабліки пишуть, що загорівся склад боєприпасів в місті Острогозьк.
У соцмережах публікували відео пожежі.
Згодом російська влада відзвітувала начебто було збито та придушено 5 безпілотників.
Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв стверджує, що пожежа виникла через падіння уламків. Це, у свою чергу, призвело до детонації вибухонебезпечних об'єктів.
Станом на ранок вибухи ще тривали.
В області ввели режим надзвичайної ситуації.
За словами губернатора, з одного села та поселення евакуювали 200 людей. Для них розгорнули пункт тимчасового розміщення. Але мешканці залишилися у родичів.
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За даними російської влади, постраждало двоє людей.
Жителів в одному із сіл Острогозького району попередили про перебої з електропостачанням пошкодження лінії електропередач.