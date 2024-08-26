Команда Telegram прокоментувала затримання засновника месенджера Павла Дурова в паризькому аеропорту два дні тому, 24 серпня, повідомила в заяві команда Telegram.

Як команда Telegram прокоментувала затримання Павла Дурова

"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється", наголосила команда месенджера.

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Вони додали, що гендиректор "не має чого приховувати й часто подорожує Європою".

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"Абсурдно стверджувати, що платформа чи її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", – зауважили в Телеграм.

У соцмережі нагадали, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують месенджер як засіб спілкування та джерело важливої ​​інформації.

"Чекаємо на швидке вирішення цієї ситуації. Telegram із вами всіма", – додали в Телеграм.