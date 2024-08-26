Команда Telegram прокоментувала затримання засновника месенджера Павла Дурова в паризькому аеропорту два дні тому, 24 серпня, повідомила в заяві команда Telegram.
Як команда Telegram прокоментувала затримання Павла Дурова
"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється", наголосила команда месенджера.
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Вони додали, що гендиректор "не має чого приховувати й часто подорожує Європою".
"Абсурдно стверджувати, що платформа чи її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", – зауважили в Телеграм.
У соцмережі нагадали, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують месенджер як засіб спілкування та джерело важливої інформації.
"Чекаємо на швидке вирішення цієї ситуації. Telegram із вами всіма", – додали в Телеграм.
Дурову продовжили арешт
За інформацією АFP, початковий термін затримання для допиту у Франції може тривати максимум 96 годин, але тепер цей термін продовжено.
Коли термін скінчиться, суддя може вирішити або звільнити Дурова, або висунути обвинувачення й узяти керівника соцмережі під варту.
French judicial authorities on Sunday extended the detention of the Russian-born founder and chief of Telegram Pavel Durov after his arrest at a Paris airport over alleged offences related to the popular but controversial messaging app.https://t.co/34k0i9taah— AFP News Agency (@AFP) August 25, 2024
У Франції затримали засновника Telegram – що відомо
У суботу, 24 серпня, у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.
Поліція затримала Дурова, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.
Суд дозволив провести обшуки у Дурова у рамках розслідування можливої протизаконної діяльності користувачів Telegram та відсутності належної системи модерування у месенджері. Гендиректору додатка можуть оголосити підозру у співучасті в тероризмі, продажу наркотиків, шахрайстві та відмиванні грошей.