Білоруські збройні сили накопичують війська у Гомельській області під виглядом навчань, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Білорусь стягує війська до українського кордону – подробиці

Наразі там спостерігається присутність найманців колишньої російської ПВК "Вагнер".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Проведення навчань біля кордону та Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", – наголосили в МЗС.

У відомстві закликали посадових осіб Білорусі не робити "трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили – припинити дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, яка перевищує дальність ураження систем вогню держави.

Advertisement

У заяві МЗС зауважили, що Україна не робитиме жодних недружніх дій проти Білорусі, а в разі порушення кордону уряд вживатиме всіх необхідних заходів для самооборони. Водночас скупчення військ, військові обʼєкти та маршрути постачання на території Білорусі стануть законними цілями для ЗСУ.

Більше по темі Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін, - ДПСУ Попри заяви Лукашенка, прикордонники не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Білорусь розгорнула власні сили ППО й авіацію на кордоні з Україною

За два дні після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про розміщення приблизно третини своїх військ уздовж кордону з Україною білоруські війська розгорнули там авіацію та сили ППО.

Advertisement

До Білорусі, зокрема з Росії, перемістилися чимало "літальних апаратів" і підрозділів сухопутних військ.

Раніше президент Білорусі заявив, що він нібито був змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.