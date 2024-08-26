Білоруські збройні сили накопичують війська у Гомельській області під виглядом навчань, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Білорусь стягує війська до українського кордону – подробиці

Наразі там спостерігається присутність найманців колишньої російської ПВК "Вагнер".

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"Проведення навчань біля кордону та Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", – наголосили в МЗС.

У відомстві закликали посадових осіб Білорусі не робити "трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили – припинити дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, яка перевищує дальність ураження систем вогню держави.

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У заяві МЗС зауважили, що Україна не робитиме жодних недружніх дій проти Білорусі, а в разі порушення кордону уряд вживатиме всіх необхідних заходів для самооборони. Водночас скупчення військ, військові обʼєкти та маршрути постачання на території Білорусі стануть законними цілями для ЗСУ.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін, - ДПСУ
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Попри заяви Лукашенка, прикордонники не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Білорусь розгорнула власні сили ППО й авіацію на кордоні з Україною

За два дні після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про розміщення приблизно третини своїх військ уздовж кордону з Україною білоруські війська розгорнули там авіацію та сили ППО.

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До Білорусі, зокрема з Росії, перемістилися чимало "літальних апаратів" і підрозділів сухопутних військ.

Раніше президент Білорусі заявив, що він нібито був змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

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