Північнокорейський лідер Кім Чен Ин наголосив на необхідності збільшення виробництва й використання дронів в армії КНДР, повідомили в Reuters.

Кім Чен Ин закликав посилити виробництво й застосування БпЛА в армії КНДР

"Пхеньян посилив свої можливості ведення тактичної війни, зосередивши увагу на ракетах малої дальності та важкій артилерії, спрямованих на завдаванні ударів по Півдню, після значного прогресу в розробці балістичних ракет і ядерної програми більшої дальності", – зазначили в Reuters.

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Після візиту до Інституту безпілотників при Академії оборонних наук КНДР і спостережень за випробуваннями дронів Кім зауважив, що Північна Корея потребує додаткових випробувань бойового застосування дронів для прискорення процесу оснащення збройних сил його країни.

Лідер КНДР також оглянув будівельні майданчики низки північнокорейських промислових заводів.

Більше по темі Південна Корея запропонувала КНДР створити робочу групу для переговорів Південна Корея співпрацюватиме з Північною за умови денуклеаризації.

Кім наголосив, що країна має збільшити виробництво дронів-камікадзе, зокрема підводних ударних дронів-камікадзе, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БпЛА.

Чим обернеться спроба вторгнення КНДР у Південну Корею – що відомо

Спроба Північної Кореї наступати на території Півдня завершиться падінням правлячого режиму Пхеньяну, як пише Yonhаp.

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За словами президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, режим Північної Кореї є найбільш ірраціональним на Землі і може влаштувати провокації в будь-який момент.

Юн також наголосив на важливості тренувань між США та Південною Кореєю для оцінки спроможностей і зміцнення оборонної позиції проти військових загроз.

Масштабні навчання "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield), спрямовані на посилення спільної обороноздатності проти Північної Кореї.

Yonhap раніше повідомляв про щорічні спільні навчання (Ulchi Freedom Shield). Окрім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC.