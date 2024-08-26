Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі очолить місію агентства на Курську АЕС 27 серпня, повідомив Гроссі в соцмережі Х (колишній Twitter).
Гроссі очолить місію МАГАТЕ на Курську АЕС у вівторок
"Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії", – зауважив очільник агентства.
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Гроссі додав, що з моменту активізації бойових дій в околицях Курської АЕС він "уважно слідкує" за розвитком подій на місцях, особливо щодо стану станції.
"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів за жодних обставин не повинна перебувати під загрозою. Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні осі побачив ситуацію і обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС", – наголосив керівник МАГАТЕ.
Given the serious situation, I’m personally leading tomorrow’s @IAEAorg mission to the Kursk Nuclear Power Plant in Russia.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 26, 2024
My statement: https://t.co/pIRdPMrlzA pic.twitter.com/3DpI3jTJAk
МАГАТЕ заявило про причини пожежі на градирні ЗАЕС
Експерти агентства поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС.
Експерти помітили краплі пластику й шматки бетону, розкидані по басейну з холодною водою. Фахівці вважають, що краплі обгорілого пластику схожі на розплавлену пластикову сітку, яка випала з вогню.
11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.
12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС.