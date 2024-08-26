Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі очолить місію агентства на Курську АЕС 27 серпня, повідомив Гроссі в соцмережі Х (колишній Twitter).

Гроссі очолить місію МАГАТЕ на Курську АЕС у вівторок

"Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії", – зауважив очільник агентства.

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Гроссі додав, що з моменту активізації бойових дій в околицях Курської АЕС він "уважно слідкує" за розвитком подій на місцях, особливо щодо стану станції.

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"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів за жодних обставин не повинна перебувати під загрозою. Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні осі побачив ситуацію і обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС", – наголосив керівник МАГАТЕ.