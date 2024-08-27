Президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів про те, що Україна провела успішне випробування балістичної ракети власного виробництва, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

«Україна випробувала успішно першу балістичну ракету українського виробництва», – заявив Зеленський.

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Він також розповів, що поки що не може говорити докладніше про ракету.

Зазначимо, у вересні минулого року інформація про те, що Україна застосовує ракети великого радіусу дії, з'явилася у виданні The Washington Post. Тоді повідомлялося, що за інформацією від українських чиновників, ЗСУ використовують ракети великої дальності, які розроблені та виготовлені в Україні, завдяки чому вражають цілі на території РФ, що є дуже важливим на тлі обмежень у використанні зброї від західних союзників.

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Тоді американські журналісти написали про те, що розробка української ракети почалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи не розголошують назву ракети.

Також тоді Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Telegram розповів, що українські війська успішно вразили ціль на відстані 700 кілометрів за допомогою ракети «власного виробництва».

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Зеленський презентував нову ракету-дрон - що відомо

Президент Володимир Зеленський нещодавно розповів про нову українську зброю - ракету-дрон «Паляниця».

Інформація про цю ракету поки що суворо засекречена.

Відомо лише, що ракету-дрон розробили у дуже стислі терміни. На це знадобилося 1,5 року.

«Але мотивація вагома: чим швидше «Паляниця» буде готова, тим більше життів вдасться захистити», - йдеться у відео, яке опублікував президент.

«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. На ній встановлений турбореактивний двигун.

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Зазначається, що вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває.