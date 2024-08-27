Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня 2024 року.

Kyiv Post зібрав головне з виступу Зеленського під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

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Операція на Курщині – один із пунктів плану перемоги України

"Не пов'язані абсолютно речі – Курська операція і зустріч у Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язана Курська операція із другим Самітом миру? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", – пояснив Зеленський.

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Президент наголосив, що операція в Курській області мала інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Конференція не зірвалася, а відбулась у форматі онлайн.

"Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. Курська операція – один з етапів цього процесу", – наголосив Зеленський.

Фото: скріншот відео форуму "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня 2024 року / YouTube

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Діалог із Путіним беззмістовний

"... Він не хоче закінчення війни дипломатично! Він готовий дипломатично "немов", але віддати 30% нашої землі", – наголосив Зеленський.

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За словами Президента України, Україна наразі в тій ситуації, коли повинна йти на компроміси людей, які прийшли її знищити.

"Саме Курська операція дуже сильно допомогла – зменшила кількість голосів щодо цієї теми", – додав президент.

Він зауважив, що операція в Курській області зупинила окупацію Харківщини та Сумщини.

Я не готовий обмінювати наші території в рамках будь-яких переговорів, - Зеленський

"Коли хочуть миру, 230 ракетних ударів не завдають", – закцентував Президент.

Водночас очільник держави зауважив, що Україна представить США 4 пункти плану перемоги вже у вересні.

Голова держави додав, що договору з РФ про продовження транзиту газу через Україну не буде. Однак транзит може продовжуватися, якщо буде запит від компаній із Євросоюзу.

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Зеленський також закцентував на тому, що наразі є складнощі з поверненням із полону бійців НГУ "Азов".

За його словами, чергове звільнення полонених було збігом із річницею Дня Незалежності України, оскільки підготовка обміну тривала довгий час.

Україні дуже потрібні польські літаки та збиття російських ракет

Водночас очільник держави нагадав, що Польща виступає важливою частиною рішення про збиття ракет над Україною, принаймні над західною її частиною і тих ракет, які йдуть курсом на Польщу.

"Ми багато про це говорили і треба, я так розумію, підтримка кількох країн. Польща... вагається бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн у НАТО. Я думаю, що це б привело і до позитивного рішення Румунії", – сказав Президент.

Він підсумував, що тоді Україні буде легше і вона зможе сфокусуватися на інших напрямках.

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Переглянути повне відео з виступом Президента України під час форуму "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня 2024 року можна тут: