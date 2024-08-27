Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Миколаєві, який шпигував за підрозділами українських військ, які обороняють портове місто.

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ

Колишній місцевий ув'язнений, який майже 20 років провів у в'язниці за вбивство, пограбування та розбій.

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Після виходу на волю його через месенджери вийшов кадровий співробітник російської спецслужби. Йому запропонували співпрацю в обмін на гроші. Агенту створили прикриття його розвідувально-підривної діяльності: робота в місцевому сервісі доставки, де під виглядом кур’єра зловмисник об’їжджав на скутері обласний центр та знаходив військові об’єкти.

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Отриману інформацію фігурант скеровував російському куратору через месенджер.

Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала в Харкові інформатора ФСБ, який намагався надати росіянам позиції Patriot

27 серпня Служба безпеки повідомила про затримання в Харкові інформатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шпигував за українськими військами, зокрема за позиціями зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Росіяни хотіла здійснити повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

Він об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано передавав координати українських захисників, а згодом позначав потенційні цілі на картах Google, робив їхній детальний опис і месенджером пересилав російському куратору.