За рік міграційний потік із Криму становив понад 20 тис. громадян України, повідомили "Крим. Реалії"в кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea.

Скільки громадян України виїхало за рік із тимчасово окупованого Криму

Російська статистика показує позитивне міграційне сальдо по Криму близько двох тис. осіб, але це переважно трудові мігранти й мешканці Росії, які переїжджають до Криму.

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Кримці водночас масово залишають окупований острів. Зокрема в новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тис. учнів менше, ніж торік.

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На сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тис. будинків та 33 тис. квартир.

Активісти зауважили, що нині продовжується масова міграція з Криму корінного населення – кримських татар.

"На жаль, кримські татари залишають Крим у чутливих для кримськотатарської спільноти масштабах – йдеться про тисячі людей. Багато хто їде до Німеччини, Туреччини, наприклад", – зазначили у кримському відділенні #LiberateCrimea.

Як додали у відділенні, чверть усіх заявників, які звертаються до Генерального консульства України в Стамбулі для отримання українських документів, приїжджають із Криму.

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Росіяни в Криму посилили тиск на громадян України

Російська окупаційна влада Криму посилює репресії проти громадян України, які мешкають на півострові.

Протягом 2022 року повідомляли про щонайменше 3 справи, у 2023 році їх було 6 та у 2024 році лише за перше півріччя 18 справ про так звану "держзраду", де громадян України звинувачують у нібито передачі інформації українським спецслужбам.

Російська влада змінила й тактику переслідувань. Якщо раніше людей звинувачували в "екстремізмі" чи "тероризмі", то зараз їм фабрикують справи про "держзраду" з позбавленням волі на десятки років, або довічно.