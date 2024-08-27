КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів, пише Yonhаp.
Скільки артснарядів Північна Корея відправила Росії впродовж війни
Військова розвідка Південної Кореї відстежує ознаки того, що КНДР передає зброю Росії з моменту початку війни в Україні в лютому 2022 року.
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"Щоб підготуватися до тривалої війни в Україні, Росія почала формально визнавати Північну Корею базою постачання зброї та боєприпасів", – йдеться у звіті розвідки.
Останнє число постачань означає дворазове збільшення з лютого, коли міністр оборони Шин Вон Сік повідомив журналістам, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів.
Південна Корея і США наразі спільно відстежують потенційне відправлення північнокорейських ракет до Росії, досліджуючи російські ракети, випущені по Україні.
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КНДР, серед іншого озброєння могла поставити Росії й 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні й протитанкові ракети.
Армія Північної Кореї збільшує виробництво й застосування безпілотників
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин наголосив на необхідності збільшення виробництва й використання дронів в армії КНДР.
Після візиту до Інституту безпілотників при Академії оборонних наук КНДР і спостережень за випробуваннями дронів Кім зауважив, що Північна Корея потребує додаткових випробувань бойового застосування БпЛА для прискорення процесу оснащення збройних сил його країни.
КНДР планує збільшити виробництво дронів-камікадзе, зокрема підводних ударних дронів-камікадзе, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БпЛА.