Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

СБУ та Нацполіція знешкодили черговий наркосиндикат

Одночасно в Одесі та інших регіонах затримали 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів.

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Фото: Служба безпеки України

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Серед вилученого у фігурантів були великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

Установили також локацію нарколабораторії угруповання, яку зловмисники облаштували на одному з дачних кооперативів Одеси.

Усі компоненти вони отримували контрабандою від спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через інтернет-форуми.

Більше по темі СБУ затримала в Харкові інформатора ФСБ, який намагався надати росіянам позиції Patriot Він також на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Продукцію наркоділки збували по найбільших містах України, використовуючи так звані "закладки".

Фото: Служба безпеки України

Для оптової наркоторгівлі учасники створили власну мережу Телеграм-каналів, де рекламували послуги й активно шукали потенційних покупців.

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Для відправлення товару використовували поштові сервіси, а наркотики ховали в контейнерах серед харчових продуктів.

Однією з організаторок угруповання виявилася рецидивістка, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю.

Під час 44 обшуків у затриманих виявили такі речі:

280 літрів прекурсорів для виробництва наркотиків і психотропів;

майже 17 кг заборонених речовин;

технологічне обладнання нарколабораторії.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує учасникам наркосиндикату

Усім затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 4 ст. 28 та чч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Українські правоохоронці перекрили міжрегіональний канал збуту психотропів та наркотиків

Нагадаємо, що 22 липня за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та припинено діяльність міжрегіональної організованої групи наркоторговців, щомісячний дохід яких становив понад 10 млн гривень.

Зловмисники займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу.

Організатором наркобізнесу був 25-річний житель Дніпра.

Наркоторговці діяли в Києві, Харківській, Сумській, Донецькій, Одеській, Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

Вони пропонували та збували продукцію через розгалужену мережу Телеграм-каналів.